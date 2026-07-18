Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Başaran Mahallesi ziyaretinde vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyerek, ortak akıl ve katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda mahalleye yönelik hizmetleri değerlendirdi.

BURSA (İGFA) - 'Yerinde yönetim' ve 'ortak akıl' anlayışını belediyeciliğin temel ilkeleri arasında gören Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçenin farklı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, talepleri yerinde dinlerken, çözüm odaklı hizmet anlayışını sahaya yansıtmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda Başaran Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Aydın, mahalleye yönelik hizmetleri değerlendirmek üzere vatandaşlarla bir araya geldi. Osmangazi Belediye Meclisi üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette cemaatle birlikte Cuma namazını Başaran Camii'nde eda eden Başkan Aydın, ardından mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini yerinde dinledi.

Başaran Mahalle Muhtarı İsmail Yılmazlar'dan da bilgi alan Başkan Aydın, mahalleye daha iyi hizmete yönelik talepleri dikkate alarak, gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Mahalle ziyaretleriyle Osmangazi Belediyesi'nin katılımcı ve ulaşılabilir yönetim anlayışını her fırsatta ortaya koyan Başkan Aydın'ı memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri de, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.