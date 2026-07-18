Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Nihat Aydın, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın'ı makamında ziyaret ederek yerel yönetim ile basın arasındaki iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

AĞRI (İGFA) - Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Nihat Aydın, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın'ı makamında ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede Patnos Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar, ilçenin öncelikli ihtiyaçları ve yerel basının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesindeki rolü ele alındı. Aydın, Başkan Taşkın'dan belediyenin devam eden projeleri hakkında bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette yerel basının, vatandaşların talep ve beklentilerini kamu kurumlarına ulaştıran önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirten Nihat Aydın, Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti olarak kamu yararını önceleyen, yapıcı ve sürdürülebilir iş birliklerine açık olduklarını ifade etti.

YEREL BASIN VE BELEDİYE İŞ BİRLİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek OGC Genel Başkanı Nihat Aydın ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Yerel basının ilçenin gelişimi ve halkın sesinin duyurulması açısından önemli bir paydaş olduğunu vurgulayan Taşkın, 'Yerel basınımız, ilçemizin gelişimi ve halkımızın sesinin duyurulması noktasında en önemli paydaşlarımızdan biridir' dedi.

Basının özgür, tarafsız ve sorumlu bir anlayışla görev yapmasının önemine dikkat çeken Taşkın, Patnos'un kalkınması ve hak ettiği hizmetlere kavuşması amacıyla basın mensuplarının görüş ve önerilerini önemsediklerini belirtti.

Görüşme, karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.