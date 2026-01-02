Türk Silahlı Kuvvetleri hudut güvenliğini sağlamak için yürüttüğü operasyonlarda Van'da 50 bin 930 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Hudut Kartalları tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde toplam 50 bin 930 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen maddeler, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hudut güvenliğinin sağlanması ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için kararlı çalışmaların azimle sürdürüldüğünü vurguladı.

Kaynak: RSS