Antalya'nın Alanya ilçesinde, yol uygulaması sırasında polislerin üzerine motosiklet sürerek akrobatik hareketler yapan 4 kişi jandarma tarafından yakalanırken, adli makamlar tarafından 2 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayı ve gelişmeyi 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Alanya'da yol uygulaması sırasında görevli polislerin üzerine motosiklet süren M.A., D.U., Y.A. ve A.A.S. isimli sürücüler jandarma ekiplerince yakalandı. Şahıslar hakkında yasal işlemler başlatılırken, M.A. ve D.U. mahkeme kararıyla tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda bu tür davranışlara karşı toplum olarak duyarlı olunması gerektiğini vurgulayarak, yeni trafik kanunu teklifinin amacını 'Kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek ve sürücülerin davranışlarını olumlu yönde değiştirerek trafik kültürünü geliştirmek' olarak açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2007109166670741733

Bakan Yerlikaya, 'Trafik kurallarını ihlal eden, trafikte şov yaparcasına hareket eden sürücüleri gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız' dedi.