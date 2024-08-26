Van ile Hakkari arasındaki ulaşımı sağlayan yolun Güzelsu ve Başkale arasında kalan 61 kilometrelik kesimin 38 kilometrelik bölümü tamamlandı. Tünelin nihai beton kaplama çalışmalarına devam ederken, tünel sayesinde yol 1 kilometre kısalacak. 32 virajlar sayesinde 40 dakikada geçilen güzergahın ulaşım süresi tünelle 6 dakikaya düşecek.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güzelsu ile Başkale arasında 61 kilometrelik kesimin 38 kilometrelik kısmını tamamladıklarını belirterek 3 bin 150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere Tünelinde Van  Hakkari yönündeki tünelde çalışmaların sona yaklaştığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, nihai beton kaplama işleri devam eden tünel ile ulaşım süresinin de 40 dakikadan 6 dakikaya düşeceğini kaydederek proje tamamlandığında akaryakıt ve zamandan yıllık toplam 145,7 milyon lira tasarruf sağlayacaklarını vurguladı.

61 KİLOMETRELİK YOLUN 38 KİLOMETRELİK BÖLÜMÜNÜ TAMAMLADIK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van ile Hakkari arasında kuzey güney aksı olarak uzanan devlet yolu ile Esendere, Umurlu ve Üzümlü gibi İran ve Iraka açılan sınır kapılarına ulaşım sağlanarak, yurt dışı ticaretine hizmet verildiğini belirterek, Bölgedeki ulaşım ağının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında yolun Güzelsu ile Başkale arasında kalan 61 kilometrelik kesiminde bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol çalışmalarının 38 kilometrelik bölümünü tamamladık. Kalan kısımda çalışmalarımız devam ediyor. dedi.

3 bin 150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere Tünelindeki kazı çalışmalarını da geçtiğimiz aylarda tamamladıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, Tünelimizin nihai beton kaplama çalışmalarına devam ediyoruz. Van  Hakkari yönündeki tüpte sona yaklaştık, diğer tüpte ise yapım işlerimiz devam ediyor. Bir yandan da tünel bağlantısını sağlayacak olan varyant kesiminde bölünmüş yol ve bitümlü sıcak kaplama çalışmalarını yürütüyoruz. ifadelerini kullandı.

KARBON SALINIMINI 8 BİN 700 TON AZALTACAĞIZ

Güzeldere Tünelinin tamamlanmasıyla 32 virajlar olarak adlandırılan ve özellikle kış aylarında ulaşımın güçlükle sağlandığı yol kesiminin terk edileceğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, yol kotunun da 200 metre aşağı çekilerek trafiğin güvenli ve konforlu akışını tesis edeceklerini vurguladı. Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tünelimiz ile güzergah 1 kilometre kısalırken, 32 virajlar ile 40 dakikada geçilen güzergahın ulaşım süresi tünelimiz sayesinde 6 dakikaya düşüyor. Bölünmüş yol konforuyla hızlı ve güvenli ulaşım sağlayacağımız proje tamamlandığında zamandan 72,2 milyon lira, akaryakıttan 73,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 145,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız, karbon salınımını ise 8 bin 700 ton azaltacağız."