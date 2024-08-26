2024’ün ilk 7 ayında en çok iş başvurusu yapılan meslekler sıralamasında güvenlik görevlisi zirvede yer aldı. İŞKUR verilerine göre, aynı dönemde en fazla işe alım yapılan mesleklerde güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik personeli ve reyon görevlisi öne çıktı.İSTANBUL (İGFA) - 2024’ün ilk yedi ayında en fazla iş başvurusu yapılan mesleklerde yüzde 5,45 ile güvenlik görevlisi birinci sırada, 5, 14 ile depo elemanı ikinci sırada yer aldı.

Bu iki mesleğin ardından ise yüzde 3,03 ile ön muhasebe elemanı, yüzde 2,86 ile temizlik görevlisi, yüzde 2,79 ile şoför, yüzde 2,53 ile üretim elemanı, yüzde 2,51 ile eleman, yüzde 2,28 ile satış danışmanı, yüzde 2,26 ile müşteri temsilcisi ve yüzde 2,18 ile muhasebe elemanı sıralamada yer aldı.

İŞVERENLER EN ÇOK GÜVENLİK GÖREVLİSİ ARIYOR

2024 Ocak - Temmuz döneminde işverenler tarafından en çok aranan mesleklerde de yüzde 7,01 ile güvenlik görevlisi birinci, yüzde 4,76 ile temizlik görevlisi ikinci sırada yer aldı. Bu sıralamayı ise yüzde 4,10 ile depo elemanı, yüzde 2,90 ile eleman, yüzde 2,31 ile satış danışmanı, yüzde 2,16 ile garson, yüzde 1,99 ile kasiyer, yüzde 1,95 ile üretim elemanı, yüzde 1,68 ile kurye ve yüzde 1,53 ile muhasebe elemanı pozisyonları takip etti.

Eleman.net CEO’su Levent Dicle, yılın ilk yarısında gerçekleşen istihdam verilerine dair şunları kaydetti:

“Son dönemde güvenlik görevlisi ve turizm elemanı mesleklerinin iş alımlarındaki artış, ülkenin mevcut sosyoekonomik koşullarını da yansıtıyor. Özellikle büyük şehirlerde artan nüfus yoğunluğu; toplumsal etkinlikler, alışveriş merkezleri, havalimanları gibi kritik yerlerde güvenlik ihtiyacını artırıyor. Pandemi sonrası toparlanma sürecinde turizm sektöründe yaşanan büyüme ise otellerden restoranlara, tur rehberlerinden eğlence sektörüne kadar geniş bir yelpazede iş fırsatı sunuyor. Türkiye’nin turizm alanında rekabet gücünü koruma perspektifi, bu sektördeki istihdam artışının süreceğine işaret ediyor.”

GIDA SEKTÖRÜ İŞE ALIMDA BİRİNCİ SIRADA

Eleman.net verilerine göre 2024 yılında en çok işe alım yapan sektörler sıralamasında gıda sektörü başı çekti. İkinci sırada mağazacılık / perakendecilik yer alırken, ardından sırasıyla lojistik, güvenlik, hizmet, üretim, otomotiv, tekstil, çağrı merkezi ve restorancılık en çok işe alım yapan sektörler oldu. Yılın ilk yarısında Eleman.net üzerinden 309 bin kişi istihdam edildi.

Verilere göre en az iş ilanı yayınlanan il Bayburt olurken, en fazla çalışan arayan sektör imalat sanayi oldu. İstanbul’da 204 bin 306 kişi iş sahibi oldu.