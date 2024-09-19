Edirne Valisi Yunus Sezer, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı.

Sezer'in açıklaması şöyle;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazilik” ve “Mareşallik” rütbesinin verilişinin yıl dönümünde, cennet vatanımız ve şanlı bayrağımız için büyük kahramanlıklar gösteren gazilerimizin “19 Eylül Gaziler Günü”nü kutluyorum.

Vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan aziz milletimizin şanlı tarihi, bu uğurda verilen kahramanlık mücadeleleri ile doludur. Türk Milleti, var olduğu günden bu yana, ülkesine, milli ve manevi değerlerine, birlik ve beraberliğine yönelen tehditlere karşı yediden yetmişe canı pahasına mücadeleler vermiştir. Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir.

Hiç şüphesiz, Şehitlik ve gazilik, milletimizin gönlündeki en yüce ve en ulvi makamlardır. Devletini ve milletini canından aziz bilerek bu ulvi makamlara yükselmiş olan şehit ve gazilerimiz, her zaman milletimizin gönlünde, en müstesna yerindedir. Dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bu milletin kahraman evlatları, Balkan Savaşı’ndan Çanakkale’ye, Mısır ve Suriye’den Galiçya’ya, Kafkas Cephesi’nden İstiklal Harbi’ne kadar coğrafyamızın dört bir yanında mücadele etmiştir.

Bu vesileyle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimizi de en derin şükran, sevgi ve saygıyla selamlıyor, aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum."