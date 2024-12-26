Edirne Valisi Yunus Sezer, Nesine 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Edirnespor’un zorlu süreçten çıkması için şehrin tüm dinamiklerini desteğe çağırdı.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Vali Sezer, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Valilik olarak destek sağladıklarını ancak kısıtlı bütçelerle sürecin yönetilemediğini ifade ederek, “Bu durum kulüp yönetimini çok zorladı. Artık bir açmazın içerisine girildi. Biz yine yardımcı olalım, yine devam ettirelim ama başka aktörlerin de bu işin içerisine girmesi gerekiyor” dedi.

EDİRNESPOR’UN AMATÖR LİGE DÜŞMESİ ÜZÜCÜ OLUR

Kulüp başkanının istifa ettiğini hatırlatan Sezer, “Takıma sahip çıkma niyetinde olan çok insan var ama nihayetinde bu iş parasal ve ekonomik desteğe bağlı. Belediye Başkanımızla görüşmeler yapıyoruz. İnşallah bir çözüme kavuşur. Edirnespor’un amatör lige düşmesi hepimizi üzer” şeklinde konuştu.

TÜM ŞEHİRDEN DESTEK BEKLENİYOR

Vali Sezer, Edirnelilere çağrıda bulunarak, “Sağduyulu ve iyi niyetli tüm hemşehrilerimizi takımımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Edirnespor’un hak ettiği yerde olması için elimizden geleni yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

EDİRNESPOR’UN GELECEĞİ İÇİN UMUTLU BEKLEYİŞ

Edirnespor’un mevcut durumunun çözülmesi için hem ekonomik hem de yönetsel desteklerin sağlanması gerektiğini belirten Vali Sezer, kulübün geleceğine dair umutlu bir çözüm beklediklerini ifade etti.