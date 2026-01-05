Vakıflar Kanunu'nda yapılan değişiklikle, mazbut vakıflara ait taşınmazları kullanan kiracılar ve işgalciler için uzlaşma ve kira sözleşmesi imkânı sağlandı. Başvurular 5 Haziran 2026'ya kadar yapılabilecek.

ANKARA (İGFA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıflara ait taşınmazları kullananlar için önemli bir duyuru yayımladı. Yapılan düzenlemeyle, kiracılar ve işgalciler için uzlaşma ve kira sözleşmesi hakları getirildi.

Buna göre; ticari kiracılar, 5 yıla kadar kira sözleşmesi yapabilecek. Taşınmazı sözleşmesiz kullanan işgalciler de kira sözleşmesi hakkına sahip olacak. Kiracılık ilişkisinde anlaşmazlık yaşayanlar ise uzlaşma imkânından faydalanabilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada başvuruların 5 Haziran 2026 tarihine kadar 'http://vgm.gov.tr' adresi üzerinden veya ilgili Bölge Müdürlüklerine yapılabileceği belirtildi.