Ticaret Bakanlığı, eğitim-öğretimde yaklaşan ara tatili ve yeni yıl dolayısıyla artan şehirlerarası yolculuklar kapsamında otoyol üstü dinlenme tesislerinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Ülke genelinde 156 tesis ve 11 bin 906 ürün incelendi, 158 aykırılık tespit edildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, yaklaşan eğitim-öğretim ara tatili dolayısıyla artan şehirlerarası yolculuklarda vatandaşların haklarını korumak amacıyla otoyol üstü tesis ve dinlenme alanlarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz cuma, cumartesi ve pazar günlerini kapsayan denetimlerde toplam 156 işletme ve firma kontrol edildi.

Denetimler kapsamında 11 bin 906 ürün ve ürün grubu tek tek incelenirken, 158 aykırılık tespit edildi ve ilgili işletmeler hakkında idari işlem başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların yolculuk sırasında mağdur edilmesine, fırsatçılığa ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı kesinlikle taviz verilmeyeceğinin altı çizilirken, adil, şeffaf ve güvenli piyasa düzeninin sağlanması yönünde denetimlerin kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu.