Vakıflar Genel Müdürlüğü, Beykoz'daki tarihi çeşmeye ilişkin restorasyonun kendileri tarafından yapılmadığını duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü, İshak Ağa Çeşmesi hakkında basında yer alan haberlerde kurumun sorumluluğuna ilişkin yapılan değerlendirmelerin hatalı olduğunu açıkladı.

Yapılan duyuruda, çeşmenin Vakıflar'a ait bir caminin önünde bulunmasının yanlış yorumlara neden olduğu belirtilerek, restorasyon uygulamasının kurum tarafından gerçekleştirilmediği vurgulandı.

Söz konusu çalışmanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığı ifade edilen açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü, kamuoyunun doğru bilgiye resmi kanallardan ulaşmasının önemine dikkat çekerek, çeşmenin mevcut durumuna ilişkin gerekli girişimlerin sorumlu idare olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde ayrıca yapılacağını bildirdi.