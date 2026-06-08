Kütahya Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar hem yürüyüş yaptı hem çevre temizliğiyle farkındalık oluşturdu.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği, Kent Ormanı'nda vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Katılımcılar, doğal güzellikler eşliğinde yürüyüş yaparken çevre bilincinin artırılmasına yönelik farkındalık çalışmalarına da destek verdi.

Etkinlik kapsamında ormanlık alanda çevre temizliği yapılarak doğaya bırakılan atıklar toplandı. Çevrenin korunmasının ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmanın ortak sorumluluk olduğu vurgulandı.

Etkinlikte, sürdürülebilir alışkanlıkların önemine dikkat çekildi. Vatandaşlar hem doğayla vakit geçirmenin hem de çevreye katkı sunmanın mutluluğunu yaşadı.