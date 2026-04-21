Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından belediyeler arasında iş birliğini güçlendirmek, iyi uygulamaların paylaşımını artırmak ve yerel yönetimlerde deneyim aktarımını yaygınlaştırmak amacıyla 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen Belediyecilik Forumu (BELFOR)'da, Giresun Belediyesi'nin iki önemli projesi örnek uygulamalar arasında yer aldı.

GİRESUN (İGFA) - BELFOR'un belediyeler arası iş birliği zincirinin önemli halkalarından biri olduğunu vurgulayan Yıldız, Türkiye'nin dört bir yanından farklı ölçekteki belediyelerden yüzlerce iyi uygulama örneğinin foruma gönderildiğini belirtti.

Yıldız, yaptığı konuşmada, 'Bu sadece bir sayı değildir; yerelde üretilen bilgi, deneyim ve çözüm kapasitesinin büyüklüğünü gösteren güçlü bir göstergedir' ifadelerini kullandı.

Forum kapsamında Türkiye genelindeki belediyelerden 700'e yakın başvuru yapılırken, Giresun Belediyesi'nin 'Gençlik Açık Ofisi' ve 'STK Yerleşkesi' projeleri örnek projeler arasında gösterildi.

Ayrıca, Giresun'daki belediyeler arasında bu forumda iyi uygulama örneklerini paylaşmak üzere yalnızca Giresun Belediyesi seçildi.

Giresun Belediyesi'nin örnek gösterilen projelerinden Gençlik Açık Ofisi, 2021 yılında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hayata geçirilen Giresun Sosyal Girişimcilik Merkezi (GİSMER) projesi çerçevesinde kuruldu.

STK Yerleşkesi ise Avrupa Birliği finansmanıyla, UNDP Türkiye tarafından yürütülen Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında, belediye ortaklığında uygulanan Giresun Ordu Sivil İnisiyatif Stratejik Araştırma Merkezi (GO SİSAM) projesi ile oluşturuldu.

Söz konusu iki proje, gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yalnızca fiziksel mekân sunmakla kalmıyor; aynı zamanda eğitim, iş birliği ve proje geliştirme süreçlerine de önemli katkılar sağlıyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden belediyeleri bir araya getiren forumda; belediyelerin iyi uygulama örneklerini birbirleriyle paylaşması, bu örneklerin geliştirilmesine yönelik önerilerin oluşturulması ve uygulama alanlarının genişletilmesi hedeflendi.

Forum kapsamında belediye temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kent konseyleri ve akademisyenler bir araya gelerek yerel yönetimlere ilişkin deneyim ve çözüm önerilerini paylaştı.

BELFOR 2026 kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda; 'Sosyal Politika', 'Gençlik Politikaları', 'Demokratik Belediyecilik ve Katılımcılık', 'Bakım Hizmetleri', 'Çevre ve Su Politikaları', 'Üretim ve Tüketim Açısından Alternatif Ekonomik Modeller', 'Kamusal Alanların İyileştirilmesi' ile 'Bilimsel ve Teknolojik Yenilik' başlıklarında toplam 21 oturum düzenlendi.

Forum, katılımcıların sunumlara ilişkin değerlendirmeleri, oturumları izleyen tartışmacıların genel değerlendirme raporları ile BELFOR'a dair görüş ve önerilerin paylaşıldığı kapanış oturumunun ardından sona erdi.