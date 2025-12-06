Vodafone Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank, ligde yeni sezondaki muhteşem performansında seriyi 9 maça yükseltirken, 7. kez set vermeden kazandı.

İSTANBUL (İGFA) - VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaştığı Bahçelievler Belediye'yi 3-0 yenen sarı siyahlılar, yoluna kayıpsız devam etti. VakıfBank'ta 8 oyuncu direkt sayı katkısı verirken, Marina Markova 11 sayı ile çift haneli sayılara ulaştı.

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği Bahçelievler Belediye'yi 3-0 yenerek ligdeki 9. maçından da galibiyetle ayrıldı. 8 oyuncunun direkt sayı katkısı verdiği sarı siyahlılarda Marina Markova 11 sayı ile çift haneli sayılara ulaştı.

VakıfBank, 6 oyuncusunun skor ürettiği ilk sette Marina Markova üzerinden 5 sayı buldu. 22 dakika süren seti 25-19 ile kazanan sarı siyahlılar, karşılaşmada önce geçti. VakıfBank ikinci sette 12-9'un ardından hem savunmada hem de hücumdaki etkili oyunuyla 13-2'lik seri buldu ve seti 25-11 ile hanesine yazdırdı. Bu bölümde 5 blok yapan sarı siyahlılar, Chiaka Ogbogu 6 sayıyla öne çıktı. Üçüncü ve son seti de 25-15 alan VakıfBank, karşılaşmayı 3-0 noktaladı.

VakıfBank, Bahçelievler ile oynadığı 3. maçı da set vermeden kazandı. Sarı siyahlılar geçen sezon oynanan iki karşılaşmayı da 3-0'lık skorla galip tamamlamıştı.

Sezona 9'da 9 ile başlayan VakıfBank, bu süreçte rakiplerine sadece 2 set kaybetti. Sarı siyahlılar, Zeren Spor ve Eczacıbaşı Dynavit önünde birer set yitirirken, Beşiktaş, Galatasaray Daikin, Aydın, Kuzeyboru, İlbank, Göztepe ve son olarak Bahçelievler maçlarını 3-0 kazandı.

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde son 6 sezonda 3. kez sezonun ilk 9 maçını da kazanmayı başardı. Sarı siyahlılar söz konusu dönemde daha önce 2020-2021 ve 2023-2024 sezonlarında da bu başarıya ulaşmıştı.

VakıfBank, Bahçelievler karşısında elde ettiği galibiyetle Sultanlar Ligi'ndeki üst üste 20. maçını da kazandı. Bu sezon oynanan 9 maçı da alan sarı siyahlılar, şampiyonluğa ulaştığı geçen sezon da çıktığı son 11 maçın tamamında gülen taraf olmuştu.

VakıfBank bir sonraki maçında Vodafone Sultanlar Ligi'nde 11 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe Medicana ile deplasmanda karşılaşacak.