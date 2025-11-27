BAL 10.Grup'ta Uzunköprüspor Başkanı Koray Görür, zorlu BAL Ligi'nde büyük başarıya rağmen şehir desteğinin azlığından üzüntülü. Görür, bütçenin beşte birine kurulan kadronun 3. Lig hedefi için tüm kenti destek vermeye çağırdı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - BAL 10.Grup'ta mücadele eden Uzunköprüspor Başkanı Koray Görür, zorlu BAL Ligi'ndeki inanılmaz başarıya rağmen duyduğu üzüntüyü dile getirerek Uzunköprü'ye tarihi çağrıda bulundu.

Başkan Görür, yönetim olarak imkansız denileni başararak ligin en zorlu grubunda üst üste 4 maç kazanan, 13 gol atan ve hiç gol yemeyen bir takım kurduklarını belirtti.

HEDEF 3. LİG, YÜK ŞEHRİN

Bu iddialı kadronun, rakiplerin 50-60 milyon TL tahmin ettiği maliyetin beşte birinden daha azına kurulduğunu vurgulayan Görür, 'Bu sezon, Uzunköprüspor için 3. Lig'e yükseleceğimiz dönüm noktasıdır' diyerek hedefin profesyonel lig olduğunu açıkladı. Büyük yükün sadece yönetimin omuzlarında taşınamayacağını ifade eden Görür, tüm STK'ları, esnafı, iş insanlarını ve hemşehrileri takıma sahip çıkmaya davet ederek, 'Siz olmadan bu hayali gerçekleştiremeyiz. Bize güç verin, birlikte zafere yürüyelim' çağrısında bulundu.