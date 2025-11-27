Bursa Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Türkiye Kros Şampiyonası ve Ömer Besim Koşalay Koşusu'nda sergiledikleri göz kamaştırıcı performansla Portekiz'de düzenlenecek müsabakanın vizesini alarak, Milli Takım kadrosuna seçildi.

BURSA (İGFA) - Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kros Şampiyonası ve Ömer Besim Koşalay Koşusu, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kadın ve erkeklerde U20, U23, büyükler yaş kategorilerinde yapılan organizasyonda toplam 170 atlet mücadele etti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı müsabakalarda Osmangazi Belediyespor'un genç yetenekleri başarılarına bir yenisini daha ekledi.

1.500 metre mix koşusunda rakipleri karşısına çıkan Recep İstek ikincilik derecesi elde ederken, 7.500 metrede yarışan Azat Demirtaş dördüncü sırada kendini gösterdi.

Aldıkları sonuçlarla Aralık ayında Portekiz'in Lagoa şehrinde yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek sporcuları yürekten kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazili atletler ve antrenörlerine başarılar diledi.