Kariyerinde kısa sürede büyük başarılara imza atan, yaptığı çalışmalarla fark yaratan televizyon programcılığından köşe yazarlığına, üniversite derslerinden sektörel çalışmalara kadar birçok alanda adını duyurmayı başaran ekranların sevilen yüzü Uzman Psikolog Tuğana Akyürek, şimdi doğup büyüdüğü şehir Bursa’da kendi adını taşıyan Tuğana Akyürek Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’ni görkemli bir açılışla hizmete sundu.BURSA (İGFA) - Uzman Psikolog Tuğana Akyürek, açılış konuşmasında, Bursa’nın kariyerindeki özel yerini vurgulayarak, bu yolculuğa doğduğu şehirde başlamaktan duyduğu mutluluğu ve gelecek hedefleri arasında İstanbul ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde de şubeler açarak daha geniş kitlelere ulaşmak olduğunu ifade etti.

Merkezinin vizyonunu şu sözlerle açıkladı: “Vizyonumuz, alanında lider ve yenilikçi bir merkez olarak tanınmak; bireysel ve kurumsal danışmanlık hizmetlerinde uluslararası standartları yakalayarak, Türkiye’de ve dünyada referans gösterilen bir kurum olmak. İnsanların ve kurumların yaşam kalitesini artırmalarına yardımcı olacak en etkili yöntemleri sunarak, toplumun genel refahına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bireysel ve online terapi hizmetlerimizle, danışanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi ve kişisel hedeflerine ulaşmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Kurumsal danışmanlık hizmetlerimizle ise iş dünyasında verimlilik ve çalışan memnuniyetine destek olurken sürdürülebilir başarıya katkıda bulunuyoruz.”

Bu merkez yalnızca bir danışmanlık merkezi değil; insanlara umut, yol ve ilham verecek bir platform olacak. Toplumun daha mutlu, sağlıklı ve üretken bireylerden oluşmasına katkıda bulunmayı arzuluyoruz.” diyen Tuğana Akyürek, gelecekteki projeleriyle psikoloji alanında ilklere imza atmaya devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Açılış törenine katılan misafirler, Akyürek’in çalışma hayatına kazandırdığı bu önemli adımı takdirle karşılarken, merkezin kısa sürede büyük bir etki yaratacağına olan inançlarını dile getirdiler.

Tuğana Akyürek, bu özel günü taçlandıran konuşmasında, başarılarının ardındaki desteği unutmayarak annesi ve babasına teşekkür etti. “Bana her zaman inanan, yanımda duran ve sevgileriyle beni bugünlere getiren aileme sonsuz teşekkür ediyorum. Onların desteği olmasaydı bu hayali gerçekleştiremezdim.” sözleriyle duygularını dile getirdi. Açılış kurdelesi ise aile büyükleri olan Agromar A.Ş Kurucusu ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Salim Erbaş tarafından kesildi. Uzman Psikolog Tuğana Akyürek’in profesyonel bilgi birikimi ve modern yaklaşımını yansıtan bu yeni klinik, kısa sürede psikoloji alanında öncü bir merkez haline gelme hedefiyle yola çıktı. Bu özel gün, Tuğana Akyürek’in hem kariyerindeki yükselişi hem de psikolojiye yaptığı katkıların taçlandırıldığı bir kutlama olarak hafızalarda yerini aldı. Tuğana Akyürek Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, bireysel terapi, online danışmanlık, kurumsal psikolojik destek ve eğitim hizmetleriyle fark yaratmayı hedefliyor. Her danışanın özgün ihtiyaçlarına yönelik, etik ve bilimsel temellere dayalı çözümler sunmayı ilke edinen merkez, bireylerin ve kurumların yaşam kalitesini artıracak bir yaklaşımla hizmet verecek. Akyürek, “Bu merkez yalnızca bir danışmanlık merkezi değil; insanlara umut, yol ve ilham verecek bir platform olacak. Toplumun daha mutlu, sağlıklı ve üretken bireylerden oluşmasına katkıda bulunmayı arzuluyoruz.” diyerek, gelecekteki projeleriyle psikoloji alanında ilklere imza atmaya devam edeceğinin sinyallerini verdi.