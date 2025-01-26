İstanbul Üsküdar Belediyesi tarafından daha önce Ünalan, Küçük Çamlıca ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde başlatılan ring seferlerine Çengelköy - Kuleli - Kandilli ring seferleri ekleniyorİSTANBUL (İGFA) - İstanbul Üsküdar Belediyesi, ücretsiz ring seferlerine bir yenisini daha ekleyerek 27 Ocak Pazartesi günü Çengelköy - Kuleli ve Kandilli ring seferini başlatıyor.

Ulaşım kolaylığını sağlamak amacıyla daha önce Ünalan, Küçük Çamlıca ve Mehmet Akif Ersoy mahalleleri arasında faaliyete giren ring seferinin ardından, gelen talepleri değerlendiren ekipler yarın başlatılacak Çengelköy - Kuleli ve Kandilli ring seferiyle Çengelköy Yaşam Merkezi’ne, iskelelere ve alışveriş noktalarına erişimde büyük bir kolaylık sağlayacak.

Hafta içi gerçekleşecek seferler, Çengelköy-Kuleli-Kandilli Hattı’nda;

Çengelköy İskelesinden 07.00, 08.20, 09.40, 11.00, 13.40, 15.00, 16.20, 17.40, Kuleli Mahalle Muhtarlığından 07.20, 08.40, 10.00, 11.20, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00, Kandilli İskelesinden 07.40, 09.00, 10.20, 11.40, 14.20, 15.40, 17.00, 18.20, Kuleli Mahalle Muhtarlığından ise 08.00, 09.20, 10.40, 12.00, 14.40, 16.00, 17.20, 18.40’da hareket edecek.

4 Eylül 2024 tarihinden bu yana kesintisiz olarak devam eden ring seferlerinde 2024 yılında 2 bin 292 sefer yapılarak 17 bin 980 komşumuz hizmetten faydalandı.

Mahallelinin talepleri ile toplu taşımayı güçlendirmek isteyen belediye, aralıklarla planlanan ring seferleriyle ulaşım ağını geliştirmeyi ve mahalle sakinlerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.