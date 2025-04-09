Türkiye'nin ikinci astronotu olan ve 2024 yılında Türk Bayrağı ile uzay yolculuğuna çıkan Tuva Cihangir Atasever, Sakaryalı uzay meraklısı gençlerle buluştu. Sakarya Büyükşehir'in Genç Katılımlı Proje Atölyesi ödül törenin katılan Atasever, dünya dışında hayatta kalma öyküsünü ve uzayda gerçekleştirilen 13 bilimsel deneyin detaylarını anlattı.SAKARYA (İGFA) - Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Büyükşehir Belediyesi’nin “Gençler Şehrin Geleceğine Yön Verin" sloganıyla düzenlediği Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması'nın ödül törenine katıldı.

Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, Okul Müdürü Harun Doğan, Büyükşehir bürokratları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Astronot Atasever, ödül töreninde uzay alanında meraklı olan gençlere deneyimlerini, tecrübelerini aktararak, gençler için büyük bir motivasyon oldu.

UZAY YOLCULUĞU DENEYİMİ

Türkiye'nin önemli bir değeri olan, aynı zamanda mühendis olan Atasever, 2024 yılı haziran ayında Türkiye'nin ikinci uzay deneyiminin baş kahramanı olduğu o yolculuğu anlattı. Uzayda gerçekleştirdiği uzay yürüyüşü, mikro yerçekiminde yaşam, yer çekimsiz ortamda canlı hücrelerden 3 boyutlu doku üretimi gibi 13 farklı bilimsel deneyin detaylarını anlatan genç astronot, dünya dışında hayatta kalmanın yollarından bahsetti.

"Türkiye olarak bu alanda iddialı olmak istiyorsak planlı çalışmamız şart" vurgusu yapan Atasever, gençleri Büyükşehir Belediyesi'nin açacağı Bilim Merkezi'ne ve 'etik hacker' ile 'oyun geliştirme' yarışmalarına katılmaya davet etti.

Türk Astronot Tuva Cihangir Atasever, Türkiye’nin uzay hedeflerini ve kariyer yolculuğunu paylaştığı konuşmasında, uzay maceralarını ve dünya dışında hayatta kalmanın kurallarını anlattı.

19 Ocak 2024’te Alper abiyi uzay istasyonuna gönderdiklerini ve orada 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirdiklerini belirten Atasever, "Bunlardan biri, yerçekimsiz ortamda canlı hücrelerden 3 boyutlu doku üretmekti.8 Haziran 2024’te bu kez New Mexico’dan yeni bir görev başlattık. Taşıyıcı uçakla 14 kilometre irtifaya çıktık, ardından uzay aracı ayrıldı ve roket motoru devreye girdi. Uçuştan bir gün önce tüm hazırlıklarımızı prova ettik. Eğer Türkiye olarak bu alanda iddialı olmak istiyorsak, planlı ve entegre çalışmak şart.Uçuş günü atmosferin dışına çıktık, mikro yerçekimli ortamda bilimsel deneylerimizi yaptık. Oradan dünyayı uzaktan görmek tarifsiz bir duyguydu. Bu ortamda çok azeforla hareket edebiliyorsunuz” diye konuştu.

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak ise, “Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirmeyi hedeflediğimiz Bilim Merkezi’yle, gençlerimiz için yepyeni bir alan açıyoruz. Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışmamızda da arasındaki gençlerimizden; gıda, çevre, su yönetimi, mimari, ulaşım, gençlik, kültür, sosyal hizmetler ve dijitalleşme gibi alanlarda fikirler topladık. Üniversitelerde, şehir merkezlerinde ve dijital platformlarda bir araya geldik. Projeler jüri tarafından değerlendirildi, ardından halk oylamasına sunuldu. En çok oyu alan proje, sadece dosyada kalmayacak; Dijital Gençlik Merkezi’nde geliştirilerek hayata geçirilecek” dedi.

Astronot Tuva Cihangir Atasever, daha sonra Sakaryalı öğrencilerin uzay merakıyla ilgili sorularını cevapladı.

Öte yandan düzenenen yarışmada “dijitalleşme” kategorisine “Mısır Yaprak Hastalıklarının Yapay Zekâ Modelleri ile Erken Teşhisi” projesiyle katılan Cevat Ayhan Fen Lisesi öğrencisi Gamze Seçkin, yarışmanın birincisi oldu. Ödüller, astronot Atasever ve protokol tarafından takdim edildi.