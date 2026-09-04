Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi' programında yaptığı konuşmada, kitapların milletlerin kültürel hafızasındaki önemine dikkat çekti. Erdoğan, 'Bizi millet ve birey olarak köklerimize bağlayan en güçlü damar; ilim, fikir ve gönül erbabımızın imbiğinden süzülen kitaplarımızdır' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi' programında konuştu.

Türkiye'nin köklü bir tarihe ve zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu belirten Erdoğan, medeniyetlerin ve milletlerin geçmişleriyle bağ kurarak ayakta kaldığını ifade etti.

Kitap ve kütüphanelerin bu kültürel birikimin aktarılmasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, 'Bizi asırlardır ayakta tutan bu güçlü birikim, kitapla, kütüphaneyle birlikte asıl anlamını kazanıyor' dedi.

Erdoğan, milletlerin kökleriyle yaşadığını belirterek, 'Bizi millet ve birey olarak köklerimize bağlayan en güçlü damar; ilim, fikir ve gönül erbabımızın imbiğinden süzülen kitaplarımızdır' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ayrıca geçmiş ile gelecek arasındaki bağın önemine dikkat çekerek, kültürel mirasın korunmasının gelecek nesillere aktarılması açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi' Programı'nda konuştu:



'Bizler, millet olarak, gerçekten büyük bir medeniyetin, köklü bir tarihin, zengin bir kültürel mirasın sahipleriyiz.



Tarihimizin, medeniyetimizin, kültürümüzün: pic.twitter.com/EAbdRsV4De — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) September 4, 2026