Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasında süre uzatıldı. Akaryakıt istasyonları için 2 Haziran, taşıt sahipleri için 30 Haziran 2025 son tarih oldu.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasında süre uzatımı kararı aldı.

Akaryakıt satışlarında plaka bilgisinin otomatik gönderilmesini sağlamak için geliştirilen sistemde, akaryakıt istasyonları için 30 Nisan olan süre 2 Haziran 2025’e, taşıt sahipleri için ise 30 Haziran 2025’e uzatıldı.

5 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Tebliğ ile hayata geçirilen UTTS, 1 Mayıs 2025’te zorunlu hale gelecekti.

Sistem, akaryakıt istasyonlarında Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı (TTO) ve Tabanca İletişim Modülü (TİM), taşıtlarda ise Taşıt Tanıma Birimi (TTB) kullanımını içeriyor.

31 Ocak 2025’e kadar utts.gov.tr üzerinden yapılması gereken kayıt işlemleri için de süre 2 Haziran 2025’e çekildi.

Akaryakıt istasyonu işletmecilerinin 2 Haziran’a kadar TTO ve TİM’leri taktırıp sistemi kullanmaya başlaması, vergi mükelleflerinin ise aynı tarihe kadar kayıt yaptırıp en geç 30 Haziran’a kadar taşıtlarına TTB takması gerekiyor.