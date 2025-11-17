Bursa İnegöl Belediyesi'nin markası Gastro Kafe'nin yeni konsepti Gastro Gezgin, İnegöl cadde ve sokaklarında mesaiye başladı. İlk durağı Kanal İnegöl olan Gastro Gezgin, vatandaşların da beğenisini topladı.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi'nin şehrin gastronomi değerlerini gün yüzüne çıkarma ve gastronomi kültürünü geleceğe taşıma adına hayata geçirdiği Gastro İnegöl projesi kar topu misali büyüyerek devam ediyor.

İnegöl'ün lezzetlerinin tadımlama merkezi olarak hayata geçirilen Gastro İnegöl Restoranının ardından, günümüz kafe konseptini yansıtan ve modern görünümüyle beraber yeni nesil lezzetleri de sunan Gastro Kafe 7'den 77'ye herkes tarafından büyük ilgi görmüştü. Şimdi de Gastro Gezgin ile bu lezzetler İnegöl'ün dört bir yanına yayılıyor.

İLK DURAK KANAL İNEGÖL OLDU

Gastro Kafe konseptinin yeni ürünü olarak hazırlanan karavan kafe şeklindeki Gastro Gezgin, İnegöl cadde ve sokaklarında mesaiye başladı. Gastro Gezgin'in ilk durağı Mesudiye Mahallesinde Kanal İnegöl oldu. Bölge sakinleri ve Kanal İnegöl'e gelenler Gastro Gezgin'e ve sunulan hizmete hayran kaldılar.

BAŞKAN TABAN GASTRO GEZGİN'İ ZİYARET ETTİ

Belediye Başkanı Alper Taban da Gastro Gezgin'i Kanal İnegöl'de ziyaret etti. Başkan Taban hem ürünlerin tadına baktı hem de çocuklara ikramda bulundu. Uygun fiyatları, kaliteli ürünleri ve geniş ürün yelpazesiyle hizmet sunan Gastro Gezgin'in sürekli aynı noktalarda durmayacağı, şehrin farklı bölgelerini gezeceği ifade edildi.