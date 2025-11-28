İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında Uşak Seramik A.Ş. hisselerinde meydana gelen olağan dışı hareketler ve manipülasyon iddiaları üzerine re'sen soruşturma başlattı.

İSTANBUL (İGFA) - Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında işlem gören Uşak Seramik A.Ş. hisselerinde olağan dışı fiyat ve işlem hacmi hareketleri ile bu hareketlerin yapay olarak oluşturulduğu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul ve Diyarbakır illerinde manipülatif eylemlerde bulundukları değerlendirilen Çiğdem Meto, Ömer Hayati Kondu, Ali Kondu, Zeynep Feyza Kasımoğlu, Yankı Özbek ve Necmi Meto isimli 6 şüpheli hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Piyasa Dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.