Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ekim ayı işsizlik ve istihdam verilerini açıkladı. Bakan, işsizliğin 30 aydır tek hanelerde seyrettiğini ve istihdamın artış kaydettiğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de işsizlik ve istihdam verilerindeki olumlu gelişmeleri paylaştı. Bakan Işıkhan, 'İstihdamımız artıyor, Türkiye güçleniyor' mesajıyla yaptığı açıklamada, işsizlikle mücadelede elde edilen başarıların sürdüğünü vurguladı.

Bakanlığın verilerine göre, Ekim ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 33 bine geriledi. Böylece işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre 0,3 puan düşerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde istihdam sayısı 185 bin kişi artarak 32 milyon 772 bine, istihdam oranı ise 0,2 puan yükselerek yüzde 49,2'ye ulaştı. İşgücüne katılım da artarak 35 milyon 804 bin kişiye yükseldi ve işgücüne katılma oranı yüzde 53,8 olarak kaydedildi.

Kadınlarda ve gençlerde olumlu gelişmeler dikkat çekti. Kadın işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,8 puan düşerek yüzde 11,3 oldu. İstihdamı destekleyen programlar sayesinde kadınlarda istihdam oranı yüzde 32,4, işgücüne katılma oranı ise yüzde 36,5 olarak gerçekleşti. Gençlerde işsizlik oranı ise 0,8 puan düşerek yüzde 15,6 seviyesine indi.

Bakan Işıkhan, paylaşımında ayrıca yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatındaki etkisine değinerek, 'Ülkemizin koşullarına uygun, insanı ve emeği merkeze alan politikalarımızı sürdüreceğiz. Daha güçlü bir istihdam yapısı ve çalışma hayatı için gayretle çalışacağız' ifadelerini kullandı.