ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Yalım, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve rüşvet' suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklandı.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 30 Mart 2026 tarihli kararıyla tutuklanan Yalım'ın, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.