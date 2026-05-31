Batman'ın Sason İlçesinde bulunan 2978 metre rakımlı Güneydoğu Anadolu bölgesinin en yüksek dağı olan Mereto Dağı, doğal güzelliği, yüksek rakımı, manevi atmosferi ve son dönemde yapılan ulaşım yatırımlarıyla bölgenin en dikkat çeken turizm merkezlerinden biri haline geliyor.

BATMAN (İGFA) - Mayıs ayının ortasında olmasına rağmen zirvede yaklaşık 4,5 metre karın bulunduğu dağ, kışın beyaz örtüsüyle, yazın ise yemyeşil doğası ve buz gibi sularıyla ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Sason Çalışırlar Köyü Muhtarı Yahya Yaşar, Mereto Dağı'nın yalnızca Sason'un değil, tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi. Halk arasında 'Nuh Aleyhisselam ile konuşan dağ' olarak bilinen Mereto'nun tarihi ve manevi yönüyle dünyada özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Yaşar, yapılan yol çalışmaları sayesinde artık ziyaretçilerin zirveye güvenli ve rahat şekilde ulaşabildiğini belirtti.

Geçmişte bölgeye ulaşımın oldukça zor olduğunu anlatan Yaşar, özellikle yaşlıların ve kadınların büyük sıkıntılar yaşadığını, zorlu arazi şartları nedeniyle birçok firmanın çalışma yürütmekte zorlandığını dile getirdi. Buna rağmen tamamlanan yolun bölge turizmine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Yaşar, ilerleyen süreçte kayak merkezi, kafeterya ve dinlenme tesislerinin de kurulmasının planlandığını kaydetti.

'AÇILAN YOL SADECE TURİZMİ DEĞİL, BÖLGE EKONOMİSİNİ DE CANLANDIRACAK'

Sason Yolüstü Köyü Muhtarı Züleyha Avunç ise Mereto Dağı'nın doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla bölgenin göz bebeği olabilecek bir hazine olduğunu söyledi. Açılan yeni yol sayesinde Mereto'nun daha ulaşılabilir hale geldiğini belirten Avunç, bunun yalnızca turizmi değil, çevre köylerin ekonomisini de olumlu etkileyeceğini ifade etti.

Turizm hareketliliğiyle birlikte yerel halk için yeni iş imkanlarının oluşacağını vurgulayan Avunç, bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sağlanacağını belirtti. Mereto'nun doğa severler için cazip bir destinasyona dönüştüğünü söyleyen Avunç, yapılan yatırımın tüm bölge adına büyük önem taşıdığını kaydetti.

Çalışırlar Köyü sakinlerinden Ayhan Bayram da Mereto Dağı'nın özellikle yaz aylarında adeta bir yayla cennetine dönüştüğünü ifade etti. Şu an bölgede yoğun kar bulunduğunu belirten Bayram, yaz aylarında ise her tarafın yemyeşil olduğunu, buz gibi doğal su kaynakları ve temiz havasıyla Mereto'nun insanlara huzur verdiğini söyledi.

Bölgenin yüksek rakımı sayesinde dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu kaydeden Bayram, Mereto'nun ancak yerinde görülerek hissedilebilecek bir doğa harikası olduğunu dile getirdi.

Bölge halkı, Mereto Dağı'na kazandırılan yol çalışmaları nedeniyle başta Ekrem Canalp olmak üzere Ferhat Nasıroğlu ve Furkan Başar'a teşekkür ederek, yapılan yatırımın yalnızca Sason'a değil tüm bölgeye büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Vatandaşlar, 'Mereto anlatılmaz, yaşanır' diyerek herkesi dört mevsim ayrı güzellik sunan Mereto Dağı'nı görmeye davet etti.