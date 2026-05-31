Denizli-Aydın Otoyolu'nda bariyerlere çarptıktan sonra alev alan yolcu otobüsünde 9 aylık bir bebek dahil 8 kişi yaşamını yitirirken, 33 kişi yaralandı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de meydana gelen trafik kazası büyük bir faciaya dönüştü.

Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, otobüste bulunan 9 aylık bir bebek dahil 8 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 33 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay anına ilişkin görüntüler Denizli Trafik Yaşam'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

— Denizli Trafik Yaşam (@denizlityghaber) May 30, 2026