Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş. personeli ile bayramlaştı. Ulaşım A.Ş.'nin Kayserililere fedakârca hizmet verdiğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, 'Vitrinimizdeki kardeşlerimiz olarak bizleri temsil ettiniz ve yüz akımız oldunuz. Elbette bizlerin sorumluluğu çok büyük. Belediyecilik denilince akla gelen en önemli şehirlerden birisi Kayseri' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bayramlaşma programları kapsamında, raylı sistem hatları ve otobüs filosu ile yılda 130 milyonun üzerinde yolcuyu güvenle taşıyan Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin Kayserililerin konforlu bir şekilde toplu taşımayı kullanması için fedakârca görev yapan personeli ile bir araya geldi. Büyükkılıç, emekleri ve özverili çalışmalarından dolayı Ulaşım A.Ş. personellerine teşekkür ederek, bayramlarını kutladı.

Ulaşım A.Ş. Otobüs İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleşen bayramlaşma programında Başkan Büyükkılıç'a, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir ve Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut eşlik etti.

Programda Ulaşım A.Ş. personeline hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş.'nin Büyükşehir'in yüz akı olduğunu kaydederek, 'Cenab-ı Allah bu dayanışmamızı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin diye dua ve temennide bulunuyorum. Bugüne kadar da ulaşım biriminden hiçbir aykırı davranış görmedik. İyi ki varsınız. Her zaman sağduyuyla, vitrinimizdeki kardeşlerimiz olarak bizleri temsil ettiniz ve yüz akımız oldunuz' dedi.

Sorumluluklarının çok büyük olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, 'Elbette bizlerin sorumluluğu çok büyük. Kayseri'de belediyecilik, geçmişten beri gelen kardeşlerimizle birlikte bir ekol haline gelmiş. Dolayısıyla belediyecilik denilince akla gelen en önemli şehirlerden birisi Kayseri. Bu benimle olmaz, tek çiçekle bahar gelmez, tek taşla duvar olmaz. Bunu sağlayan sizlersiniz, diğer birimlerimiz, KASKİ'miz, elektrik şirketimiz. El ele, gönül gönle vermek suretiyle, dayanışma içerisinde yol almamız gerektiğine inanıyorum' şeklinde konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Ulaşım A.Ş. personellerini güneşi uyandıranlar olarak nitelendirerek, 'Güneş doğmadan önce yollara düşüp, mesaiye başlayıp, insanları gideceği yere vakitlice yetiştirme noktasında gayret eden kardeşlerim; hepinizin bayramı mübarek olsun. Siz bizim vitrinimizsiniz' dedi. Yalçın, toplu ulaşım hizmetlerindeki hassasiyetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ederek, 'Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Özellikle de Sayın Başkanımıza toplu ulaşımdaki titizliğinden dolayı, aynı zamanda Kartal Kavşağı ve diğer alternatif yollarla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum' ifadelerinde bulundu.

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir ise programa teşriflerinden dolayı Başkan Büyükkılıç ve Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, 'Belediye başkanlarımız sağ olsunlar programlarının yoğunluğunda bizleri kırmadılar, buraya geldiler. Hem sizlere hem belediye başkanlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Hepinizin bayramını kutluyorum' ifadelerini kullandı.

Kayseri Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut da mesai arkadaşlarının Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, Başkan Büyükkılıç'a teşrifleri ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.