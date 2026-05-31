İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönüş yolculukları öncesinde sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. Bakan Çiftçi, hız sınırları, emniyet kemeri kullanımı ve dinlenerek araç kullanmanın önemine dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bayram dönüş yolculuğuna çıkacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Sürücülerden hız sınırlarına mutlaka uymalarını isteyen Bakan Çiftçi, 'Acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın' mesajını verdi. Emniyet kemerinin hem ön hem de arka koltuklarda eksiksiz şekilde takılması gerektiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması konusunda da vatandaşları uyardı.

Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın; her iki saatte bir mutlaka 10 dakika mola vererek dikkat toplama alanlarını kullanın.

Uzun yolculuklarda dikkat kaybının önüne geçilmesi için her iki saatte bir en az 10 dakika mola verilmesini tavsiye eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sürücülerin dikkat toplama alanlarından faydalanmalarının önemine işaret etti. Paylaşımında trafik güvenliği için gece gündüz görev yapan kolluk kuvvetlerine de teşekkür eden Bakan Çiftçi, vatandaşlara kazasız ve huzurlu yolculuklar diledi. Bakan Çiftçi, 'Kavuşmaların coşkusunu, dönüş yolunun dikkatiyle taçlandıralım. Yolunuz açık, dönüşünüz huzurlu olsun' ifadelerini kullandı.