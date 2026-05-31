Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, 8 üretim istasyonunda yürüttüğü çalışmalarla ekonomik ve ekolojik değeri yüksek balık türlerinin üretimini sürdürürken, milyonlarca yavru balığı doğal yaşam alanlarına bırakmaya devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, su ürünleri kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü balıklandırma çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Müdürlük, her geçen yıl artan üretim kapasitesi ve tür çeşitliliğiyle sucul ekosistemlerin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

Genel Müdürlüğe bağlı 8 üretim istasyonunda; Abant alası, kırmızı benekli alabalık, sazan, şabut, yayın ve mersin balığı gibi ekonomik ve ekolojik açıdan önemli türlerin üretimi aralıksız devam ediyor.

Uzman ekipler tarafından özenle yetiştirilen yavru balıklar, hazırlanan programlar doğrultusunda denizlere, göllere, akarsulara ve nehirlere bırakılıyor. Bu çalışmalar sayesinde sucul biyoçeşitliliğin korunması, doğal balık popülasyonlarının desteklenmesi ve kırsal bölgelerde gıda arzının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, güçlü ekip çalışması ve yüksek motivasyonla yürüttüğü balıklandırma faaliyetleriyle Türkiye'nin su ürünleri kaynaklarını gelecek nesillere taşımayı amaçlıyor.