ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin Şeyh ve Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile Meclis'te bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimcilerin şiddeti ve Mescid-i Aksa'nın durumu ele alındı.

TBMM'nin resmi internet sitesinden aktarılan görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin davasının Türkiye için milli bir mesele olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm devlet kurumlarının Filistin'e tam destek verdiğini belirtti. Kurtulmuş, 'Milletin temsilcileri olarak bizler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Filistin meselesini en üstteki dış politika meselemiz olarak görüyoruz. Uluslararası platformlarda Filistin'in haklarını korumak için gayret sarf ediyoruz' dedi.

Görüşmede, İsrail parlamentosunun Filistinli esirleri hedef alan idam yasasını ve Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları eleştiren Kurtulmuş, 'İsrail'in bu soykırımına ve insanlık suçlarına karşı Batı dünyası büyük bir sessizlik içinde kalmıştır' dedi. Ayrıca, Kurtulmuş, 'Dünya büyük bir sınavın içindedir. Bu hukuki çifte standardı durdurmak için harekete geçilmelidir' ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin Şeyh ise, Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteğin çok değerli olduğunu belirterek, 'Filistin halkı olarak Türkiye'nin duruşuyla gurur duyuyoruz. Nihai amacımız, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurmaktır' dedi. Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği sürekli desteği takdirle karşıladıklarını belirterek, 'Filistin halkı olarak duruşunuzla gurur duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

TBMM'de gerçekleşen Filistin zirvesine AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım da eşlik etti.