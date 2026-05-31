Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan protokoller sayesinde ilaca erişimde önemli iyileştirmeler sağlandığını belirterek, 2025 yılında eczacılara 5 milyar lira destek verildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eczacılara yönelik destekler ve ilaca erişim konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan protokoller sayesinde vatandaşların ilaca erişiminin kolaylaştırıldığını ve eczacılık hizmetlerinin güçlendirildiğini ifade etti. 2025 yılında eczacılara toplam 5 milyar lira destek sağlandığını belirten Işıkhan, bu desteklerle hem eczacıların yanında olduklarını hem de vatandaşların ilaç ve tedavi yöntemlerine erişimini daha kolay hale getirdiklerini vurguladı.

Sağlık hizmetlerine erişimin kesintisiz sürmesi için ilgili kurumlarla iş birliğini sürdürdüklerini kaydeden Bakan Işıkhan, eczacılık sektörünün güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.