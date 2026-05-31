Düzce'nin Yığılca ilçesinde 'pat pat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Yığılca'nın Aksaklar köyü yolunda seyir halindeki tarım aracının kaza yapması sonucu araçta bulunan 4 çocuk ile 2 yetişkin yaralandı.
Alınan bilgiye göre kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
