Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından '250 Mahalle ve Mezrada 250 bin metrekarelik Kapalı Sulama Sistemi Dönüşüm' projesi kapsamında Battalgazi ilçesi Yarımcahan Mahallesi'nde üreticilere boru desteğinde bulunuldu.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'İklim Değişikliğine Uyum ve Kuraklıkla Mücadele Kapsamında Sulama Altyapısının Güçlendirilmesi' projesi kapsamında tarımsal üretime destekler sürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Battalgazi ilçesi Yarımcahan Mahallesi'nde '250 Mahalle ve Mezrada 250 bin metrekarelik Kapalı Sulama Sistemi Dönüşüm' projesine yönelik düzenlenen boru dağıtım programına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in yanı sıra, Yeşilyurt Belediye Başkanı Pro. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Yarımcahan Mahalle Muhtarı ve Sulama Kooperatifi Başkanı Hasan Herdilli, Battalgazi bölge muhtarları ve çok sayıda üretici katılım sağladı.

Sürdürülebilir tarımsal üretim için modern sulama projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 250 mahalle ve mezrada kullanılmak üzere 250 bin metre sulama borusunu çiftçilere dağıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda, maliyeti 70 milyon lira olan borular, düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

'SULAMA HAVUZLARI İÇİN BİR SEFERBERLİK DÜZENLEYECEĞİZ'

Battalgazi Yarımcahan'da düzenlenen törende konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Burada, geleceğimiz açısından son derece önemli bir adımı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizde küresel ısınmanın etkilerini görüyoruz. Küresel ısınma, 2025 yılında insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük çevresel krizlerden biri olarak öne çıkıyor. Kaptaj'daki suyumuz saniyede 700 litreye düştü. Gerekli önlemleri alıyoruz. İçme suyu ile ilgili azalan debiyi çeşitli yerlerden su alıp sisteme dahil ettik. Alternatif su kaynağı noktasında İller Bankası ile görüştük Fırat Nehri'nden içme suyu projesine başladık. Sadece içme suyu değil ilk defa Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığını kurarak tarımı ne kadar önemsemediğimizi gösterdik. İl Özel İdaresi döneminde bu tesisleri yaptık. Sulamaya ne kadar önemli verdiğimizi herkes bilir. 2010 yılında sulama seferberliği ilan ettik 'Kentten köye dönüş' temasıyla yola çıktık ve ciddi projeler ürettik. Kentten köye dönüşler başladı. Büyükşehir Belediyesi olarak '250 Mahalle ve Mezrada 250 bin Metrekarelik Kapalı Sulama Sistemi Dönüşüm' projesini başlattık. 250 bin metre sulama borusunun maliyeti 70 milyon. Malatya'mızın her tarafında. Boru dağıtımlarını yapıyoruz. Bu tür yardımlar devam edecek. Sulama havuzları için bir seferberlik düzenleyeceğiz. Çiftçilerimize yardım ederek, şehrin tarımını da istenilen seviyeye getireceğiz. Malatya'mız için daha güzel günler hepimizi bekliyor' ifadelerini kullandı.

'SAMİ BAŞKANIMIZ TARIMSAL ALANA ÖNEM VERİYOR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in tarımsal alanda da Malatya'nın kalkınmasına önem verdiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, '31 Mart öncesi sahada dolaşırken iki yılda Malatya'yı ayağa kaldıracağımızı söylemiştik ama Sami Başkanımız 'Yeter ki Malatya kamuoyu bize destek versin bir yılda ayağa kaldırırız' dedi. Çok şükür Malatya'mız bir yılda ayağa kalktı. Şehri ayağa kaldırmak sadece konut ve iş yeri yapmakla olmaz, her alanda ayağa kaldırmamız gerekiyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'in tarımsal alana ne kadar önem verdiğini biliyoruz' diye konuştu.

'KAPALI SİSTEME GEÇİLMESİ SU KAYBINI ÖNLEDİ'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e desteklerinden dolayı teşekkür eden AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, 'Türkiye tarım ülkesi ancak ekonomide de büyük gelişleri müşahede ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarım ve sulama ile ilgili büyük bir desteği söz konusu. Türkiye eskiden su cennetiyken son birkaç yılda öyle olmadığını kuraklığı yaşayınca net gördük. Vahşi sulamadan kapalı sisteme geçilmesi büyük bir su kaybını önledi. Suyun yönetimiyle ilgili bir karmaşa var. Su probleminin tek elde toplanması ve suyun yönetiminin çözülmesi lazım. Bu yıl bunu çok acı bir şekilde yaşadık. ' diye konuştu.

'BAŞKANIMIZ ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDA'

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in çiftçilere verdiği desteklerden bahseden MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ise 'Rabbim başımızdan Cumhurbaşkanımızı eksik etmesin. Zirai don sonrası 'Hükümetten destek gelmez' dediler ama Cumhurbaşkanımız dimdik Malatya'nın arkasında durdu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız da çiftçilerimizin yanında olduğunu gösterdi' dedi.

'ÇİFTÇİLERİMİZ SIKINTIDAN KURTULMUŞ OLACAK'

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de gerçekleştirdiği kısa konuşmada 'Son dönemde su ile ilgili sıkıntılar hat safhaya ulaştı. Sulamada iyi bir organizasyon yapmazsak sıkıntı devam edecek. Bu sene kurak geçti iyi bir organizasyon yapmazsak önünüzdeki süreçte de sıkıntı yaşayacağız. Bu bölgeden bize borularla ilgili şikayet gelirdi, ana hattın tamamı büyükşehir tarafından değiştirilecek, çiftçilerimizin bu sıkıntıdan kurtulmuş olacak' ifadelerini kullandı.

KOOPERATİF ÜYELERİ BAŞKAN ER'E TEŞEKKÜR ETTİ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e ilettikleri sıkıntıya hemen cevap verildiğini belirten Yarımcahan Mahalle Muhtarı ve Sulama Kooperatifi Başkanı Hasan Herdili ise Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in çiftçi ve üreticiye ne kadar değer verdiğini bildiklerini ifade ederek, 'Karakaya Baraj Gölü'nden pompa ile alınan suyla köyün tamamı sulanıyor. 2009 yılında başkanımızın katkılarıyla modern sulamaya geçtik. Su tasarrufumuz yüzde 35-40'a ulaştı. Son iki yıldır borularımızın deforme olmasından dolayı su kaybımız yüzde 50 oldu. Yaşadığımız sıkıntıyı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettik. Yeni boruları teslim etti ve monte etmeye başladık' sözlerine yer verdi. Yarımcahan Mahalle Muhtarı ve Sulama Kooperatifi Başkanı Hasan Herdili'nin konuşmasının ardından üreticiler Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür etti.