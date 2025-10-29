Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 'Cumhuriyetimizin 102. yılına ulaşmanın gururunu, onurunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz.' dedi.

KAYSERİ (İGFA) -Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Cumhuriyet; en zor şartlar altında, yokluk ve imkânsızlıklar içinde bile bağımsızlık idealinden vazgeçmeyen aziz milletimizin, azim, inanç ve kararlılıkla kazandığı büyük bir zaferin simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen bu onurlu mücadele, yalnızca bir yönetim biçimi değişikliğini değil, aynı zamanda milletimizin kendi kaderini tayin ettiği yeniden doğuşu ifade eder.

Cumhuriyetimizin ilanı, Türk milletine özgür düşüncenin, bilimin, aklın ve emeğin rehberliğinde çağdaş bir gelecek kurma yolunu açmıştır. Bugün geldiğimiz noktada, demokrasi, eğitim, sağlık, bilim, teknoloji, sanayi ve ekonomi alanlarında elde edilen ilerlemeler, bu büyük mirasın en somut göstergeleridir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği 'Muasır Medeniyetler Seviyesi' hedefi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti, 102 yıl boyunca büyük bir değişim ve gelişim süreci yaşamıştır. Bu süreçte biz sanayicilere düşen görev, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak ülkemizin üretim gücünü artırmak, yeni istihdam alanları oluşturmak ve ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

Kayseri sanayisi de bu anlayışla, köklü üretim geleneğinden aldığı güçle geleceğe güvenle yürümekte; üretim, teknoloji ve inovasyon alanlarında ülkemizin kalkınma hedeflerine önemli katkılar sunmaktadır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da bizler, aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya, üretmeye ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyor; başta sanayicilerimiz ve iş insanlarımız olmak üzere, tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun.'