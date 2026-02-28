Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 hibe ile nohut tohumu desteğini tamamladı. Balâ'dan Çubuk'a, Polatlı'dan Nallıhan'a kadar 25 ilçede 1 milyon 500 bin kilogram sertifikalı tohum üreticiyle buluştu. Destek sayesinde yaklaşık 100 bin dekar alanın ekilmesi hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınmayı desteklemek ve artan tarımsal girdi maliyetlerine karşı üreticiyi güçlendirmek amacıyla yürüttüğü nohut tohumu desteğini tamamladı. Balâ'dan Çubuk'a, Polatlı'dan Nallıhan'a, Ayaş'tan Kalecik'e kadar 25 ilçenin tamamında gerçekleştirilen dağıtımla çiftçiler ekim sezonuna destekle başladı.

Tarımda sürdürülebilirliği artırmak ve boş arazileri yeniden üretime kazandırmak için hayata geçirilen proje kapsamında, 1 milyon 500 bin kilogram sertifikalı nohut tohumu, 4 bin 780 üreticiye teslim edildi.

YAKLAŞIK 100 BİN DEKAR ALAN EKİLECEK

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, destek sayesinde Ankara genelinde yaklaşık 100 bin dekar alanın ekilmesinin sağlanacağını söyleyerek, 'Toplam 1 milyon 500 bin kilogram nohut tohumu dağıttık. Nohut bizim için önemli, özellikle kuraklık döneminde üreticinin ciddi para kazanabileceği bir ürün. Bu dağıttığımız tohumla Ankara genelinde yaklaşık 100 bin dekar alanın ekilmesini sağlatmış oluyoruz' dedi.