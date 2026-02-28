Kocaeli'de kırsal kalkınmayı sağlayan ve çiftçinin gelir düzeyinin artırılması için pek çok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, üretime değer katan adımlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda meyve, sebze ve fındık üretimi yapan 5 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli toplam 1.850 ton (37 bin paket) zirai gübre desteği sağlanıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda toprağa can, üretime nefes olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir; meyve, sebze ve fındık üretimi yapan 5 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli toplam 1.850 ton (37 bin paket) zirai gübre desteği sağlıyor. Yaklaşık 48 milyon TL değerindeki proje kapsamında 74 bin dekar meyve ve sebze bahçesi desteklenecek. Bu kapsamda ilçelerde gübreler çiftçilere belli program çerçevesinde teslim ediliyor.

GÜBRELERİNİ ALAN TARLALARIN YOLUNU TUTUYOR

Gübrelerin ilk dağıtımı geçtiğimiz günlerde Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katılımıyla düzenlenen törenle başlamıştı. İlk paketlerin teslim edilmesiyle birlikte destek programı il genelinde uygulamaya alındı.

Büyükşehir'in yüzde 50 hibe desteğinden yararlanan çiftçiler, gübrelerini teslim alarak tarlalarının yolunu tutuyor.

DAĞITIM PLANI SMS İLE BİLDİRİLİYOR

Dağıtımlar planlanan takvim doğrultusunda diğer ilçelerde de sürüyor. Çiftçilere gübrelerini teslim alacakları yer ve tarih bilgisi SMS ile bildiriliyor. Sistemli şekilde yürütülen organizasyon sayesinde üreticiler, belgeleriyle dağıtım noktalarına gelerek gübrelerini vakit kaybetmeden teslim alıyor.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Tarım faaliyetlerinin yoğun olarak sürdürüldüğü Kandıra ilçesinde de dağıtım çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığa yönelik istikrarlı desteklerinin sahada karşılık bulduğunu vurgulayan üreticiler, verilen desteklerle üretime daha güçlü şekilde devam ettiklerini belirtiyor. Üreticiler, yapılan desteğin özellikle artan girdi maliyetleri karşısında önemli bir katkı sunduğunu ifade ediyor.

Destekten duydukları memnuniyeti dile getiren çiftçiler, sağlanan gübre desteğinin üretime can suyu olduğunu vurgulayarak, Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

ATIL DURUMDAKİ ARAZİLER TARIMA KAZANDIRILIYOR

Son yıllarda tarım ve hayvancılığa yönelik çok sayıda projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Sertifikalı tohum, yem bitkisi, modern sera, yumurta tavuğu, fidan destekleri, makine ekipman hibeleri, sulama kanalları ve tarımsal altyapı yatırımlarıyla atıl durumdaki araziler yeniden üretime kazandırıldı. Arıcılık, küçük ve büyükbaş hayvancılığa yönelik destek programlarıyla kırsal kalkınma güçlendirildi. Yürütülen çalışmalarla birlikte Kocaeli'de tarımsal üretim ve verimlilik artarken, devam eden gübre desteğiyle birlikte üreticinin maliyet yükünün azaltılması ve ekilmedik toprak bırakılmaması hedefleniyor.