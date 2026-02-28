Bornova Belediyesi'nin Evka 4 Kent Bostanı'nda kadın üreticiler, yerel tohum bahçelerinden elde edilen tohumlarını ekerek yaz sezonu hazırlıklarına başladı; üreticilere tohum ekimi ve çimlenme süreçleri hakkında eğitim verildi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi'nin Evka 4 Kent Bostanı'ndan faydalanan kadın üreticiler, Bornova Belediyesi yerel tohum bahçelerinden elde edilen yerel çeşit domates, biber ve patlıcan tohumlarını ekerek yaz sezonu hazırlıklarına başladı. Kadın üreticilere ayrıca tohum ekimi ve çimlenme süreçleri hakkında uygulamalı bilgiler verilerek üretimin bilinçli ve verimli şekilde sürdürülmesi sağlandı.

Kent Bostanları'nın sayısı 7'ye çıkıyor, kadın üretici sayısı artıyor

Pınarbaşı, Altındağ, Mevlana, Işıkkent, Rafetpaşa ve EVKA-4 mahallelerindeki Kent Bostanları'nın ardından ilçedeki en büyük Kent Bostanı Doğanlar'da açılacak. Böylece Kent Bostanları'nın sayısı 7'ye yükselecek. Üretime katılan kadın sayısı ise 481'den 741'e çıkarak önemli bir artış gösterecek.

Kadınlar, ücretsiz tahsis edilen alanlarda kendi fidelerini toprakla buluşturuyor; sağlıklı ve doğal ürünler yetiştirerek hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de mahallelerde dayanışma kültürünü güçlendiriyor.

Başkan Eşki: 'Toprağa değen her kadın, geleceğe umut ekiyor'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kent Bostanları'nın yalnızca tarımsal üretim alanı olmadığını vurgulayarak, 'Kadınların üretime katılması, hem aile bütçesine hem de toplumsal dayanışmaya büyük katkı sunuyor. Yerel tohumlarımızı koruyarak sağlıklı gıdaya erişimi artırıyor, kentte sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturuyoruz. Toprağa değen her kadın, aslında Bornova'nın geleceğine umut ekiyor' dedi.