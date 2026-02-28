Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından üreticiyi desteklemek, tarımda sürdürülebilir çalışmalar yapmak ve 'Tarımda Balıkesir Modeli'ni geliştirmek amacıyla '20 İlçe 20 Ürün Projesi' kapsamında Havran ilçesinde yetiştirilen incir ürünü için fidan desteklemesi gerçekleştirilecek.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hali hazırda 22 mahallede 2 bin dönümden fazla dikili alanda üretimine devam ettiği incir ürününün verimini artırmak için çiftçiye fidan dağıtacak. Ekonomik değeri yüksek, coğrafi işaretli karadizilik ve sarıdizilik çeşitlerinin üretimini arttırmaya yönelik dağıtılacak fidanlar %100 hibeli olacak.

KRİTERLERE UYAN BÜTÜN ÜRETİCİLERE FİDAN DAĞITILACAK

Balıkesir il genelinde tarımsal üretimin sürdürülmesi ve kayıt altına alınması, ayrıca bölgeye özgü yerli ve yöresel ürünlerin üretilmesi için çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bu amaçla incir fidanı dağıtımına başlıyor. Öncelikli hedefin coğrafi işaretli ürünlerin üretimini artırmak olan fidan dağıtımında, belirli kriterler bulunuyor. En önemli kriter incir fidanı talep edecek üreticilerin en fazla 5 dekarlık alan için başvuru yapabilmeleri gerekmektedir. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olup elinde ÇKS Belgesi bulunan ya da Ziraat Odalarından alınacak Çiftçi Belgesine sahip vatandaşlara incir fidanı dağıtımı gerçekleştirilecek.

Başvurular, https://basvuru.balikesir.bel.tr/Incir adresinden, 1 Mart 2026 tarihine kadar yapılabilecek.