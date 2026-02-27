Tarım ve Orman Bakanlığı, 149 milyon 612 bin TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplam 149 milyon 612 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Bakanlığın paylaşımında, '149 milyon 612 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.' ifadelerine yer verildi.