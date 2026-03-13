ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Geleneksel Ramazan Etkinlikleri, Antalyalı vatandaşları her akşam farklı kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde ilk olarak Jonglör Show sahne alarak çocuklar keyifli anlar geçirdi.

Gecede ilk olarak Erzurum'dan gelen Bar ekibi sahne aldı. Davul-zurna eşliğinde coşkulu ve yöresel halk oyunları gösterisi büyük alkış aldı.

ERZURUM TÜRKÜLERİ RENK KATTI

Erzurumlular Gecesi'nde daha sonra da sanatçı Mustafa Özden sahne aldı. Özden'in, seslendirdiği türküler Erzurumlular Gecesi'ne renk kattı. Hemşehri ezgilerinin yankılandığı gecede vatandaşlar türkülere hep bir ağızdan eşlik ederken halay çektiler memleket hasretlerini giderdi.