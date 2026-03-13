Bursa'da Nilüfer Belediyesi ve Bursa Inner Wheel Kulübü iş birliğiyle Unçukuru Mahallesi'nde oluşturulan Umut Ormanı'na 225 fidan dikildi. Yangına dayanıklı ve gelir getirici ağaçlardan seçilen fidanlar, mahalle halkına ekonomik katkı da sağlayacak.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin atıl tarım arazilerini üretime kazandırma projesi, Güngören'in ardından Unçukuru ile devam etti. Bursa Inner Wheel Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, Bursa Inner Wheel Kulübü Başkanı Gülçin Doğan, Unçukuru Mahalle Muhtarı Sedat Karatay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, başlattıkları ağaçlandırma seferberliğini kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti. Unçukuru'nda 10 dekarlık alanın Umut Ormanı'na dönüştürüldüğünü ifade eden Başkan Şadi Özdemir, 'Bugün burada 100 kestane, 75 ıhlamur ve 50 kızılcık olmak üzere toplam 225 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bu türleri seçerken sadece doğayı korumayı değil, aynı zamanda orman yangınlarına dirençli olmalarını ve mahalle halkına gelir getirmelerini hedefledik' dedi.

​Projenin sosyal belediyecilik anlayışının bir yansıması olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, ormanın bakımını mahalle sakinlerinin üstleneceğini, hasat zamanı elde edilecek gelirin ise tamamen mahalleliye kalacağını kaydetti.

​KADINLARA EMANET EDİLDİ

Bursa Inner Wheel Kulübü Başkanı Gülçin Doğan ise projenin kendileri için uzun süredir bir hayal olduğunu dile getirdi. Ormanın isminin taşıdığı anlama dikkat çeken Doğan, 'Fidanlarımızı Unçukuru'nun kadınlarına ve kızlarına emanet ediyoruz. İnanıyoruz ki onlar, bir anne şefkatiyle bu fidanları büyütecek ve geleceğe taşıyacaklar' dedi.

Unçukuru Mahalle Muhtarı Sedat Karatay da mahallelerine sağlanan bu destekten dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. ​Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, fidanları dikerek ilk can sularını verdiler.