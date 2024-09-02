Dünyanın kıtalararası tek triatlonu olan Oral-B Challenge İstanbul Beykoz’da gerçekleşti. Oral-B Boğaziçi Triatlon yarışının Kanlıca’da yüzme etabını başlatan düdüğü; Oral-B Türkiye marka yüzü Ünlü Oyuncu ve Seramik Sanatçısı Yağmur Tanrısevsin ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık alanında gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç çaldı.İSTANBUL (İGFA) - Oral-B’nin sponsorluğuyla gerçekleşen yarışmaya dünyadan ve Türkiye’den 680 triatlet katıldı.

Zorlu mücadele, güneşin doğmasıyla birlikte Oral-B marka yüzü Ünlü Oyuncu Yağmur Tanrısevsin ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık alanında gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç’in Kanlıca’da verdiği startla yüzerek başladı. Tanrısevsin, aynı zamanda yarışmaya destek amaçlı sembolik olarak bisiklet sürdü. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Challenge Family iş birliği ile Beykoz Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan yarışmada, sporcular çetin parkurda kazanmak için mücadele ederken fiziksel sınırlarını zorladılar.

Oral-B Challenge İstanbul Triatlonu’nun ikinci kez başlangıç düdüğünü çalan Oral-B marka yüzü ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin konuyla ilgili olarak “İkinci kez bu şahane yarışmadaki heyecana ortak olduğum için çok mutluyum. Yarışmanın başlangıç düdüğünü, son dönemde ülkemizi en çok gururlandıran sporculardan sevgili Yusuf Dikeç’le çalmak benim için çok sevinç ve gurur dolu bir andı. Triatlon, yüzme, koşu ve bisiklet olarak üç dalda gerçekleştirilen, güç ve dayanıklılığın ön planda olduğu bir spor dalı. Ben de yarışmadaki heyecanlı deneyimi az da olsa bugün bisiklet sürerek deneyimleme fırsatı buldum. Bu sporu yapabilmenin bile büyük bir başarı olduğunu düşünüyor ve tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Spor alanında birçok etkinlikle iç içe olduğum dinamik bir yıl geçiriyorum. Branşlar arasında izlediğim en zorlayıcılarından birinin Triatlon olduğunu söyleyebilirim. Kendi hayatımda da aktif olmayı bir yaşam tarzı haline getirmeye çalışıyorum. Oral-B Challenge İstanbul Triatlonu, spora karşı olan bağlılığımı ve motivemi artırabilmem konusunda bana çok güzel bir ilham kaynağı oluyor.” dedi.