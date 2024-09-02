Ülkemizin tek uluslararası yarış pisti İstanbul Park’ın kapıları, önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek AVIS Türkiye Pist Şampiyonası’nın ikinci ve üçüncü ayak yarışları ile yeniden Türk sporcuları, yarış takımları ve seyircilerine açılıyor. Uzun bir aradan sonra, 07-08 Eylül tarihlerinde yapılacak yarışlarda, Formula 3 ve karting gösterilerinin yanı sıra klasik otomobiller de piste çıkacak. Ayrıca İstanbul Park pistinde yer alan toprak etapta cumartesi ve pazar günü ralli testleri de gerçekleştirilecek.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, İstanbul Park’ta başlayacak olan bu yeni dönem öncesinde “Federasyon olarak İstanbul Park’a dair tek arzumuz, sporcularımızın gelişimlerini sağlayabilmek ve Türkiye'yi yurt dışında daha iyi temsil edebilmek için sporcularımızın ülkemizdeki tek uluslararası yarış pistini kullanabilmesiydi. 07-08 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ve söz verdiğimiz üzere halkın erişimine açık olacak yarışlarla yeni bir dönemi başlatmanın heyecanını yaşıyoruz.” açıklamasını yaptı.

İstanbul Park’ta dokuz yıl sonra düzenlenecek ilk ulusal yarış hafta sonunda, her iki günde de 14:00-18:00 saatleri arasında sıralama turlarıyla birlikte yarış heyecanı yaşanacak.