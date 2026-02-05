Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye, Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle kadınların ve gençlerin güvenliği, sağlığı ve haklarını güçlendirmeyi hedefleyen STK projelerine hibe desteği verecek. Başvurular 16 Şubat 2026'ya kadar kabul edilecek.

İSTANBUL (İGFA) - UNFPA Türkiye, Avrupa Birliği'nin desteklediği 'Sivil Toplum ile Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi' programı kapsamında, sivil toplum örgütlerine yönelik yeni hibe çağrısını açıkladı. 'Advancing Gender Equality with the Civil Society: Ensuring Safety, Health, and Rights for Women and Young People in Türkiye' başlıklı program, kadınların ve gençlerin haklarının güçlendirilmesine katkı sunan projeleri desteklemeyi amaçlıyor.

Hibe çağrısı kapsamında başvurular, dört ana tematik alanda kabul edilecek: üreme sağlığı ve hakları; toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi; gençlerin güçlendirilmesi, eğitimi ve korunması; toplumsal cinsiyete duyarlı aile dostu politikalar ve bakım ekonomisi.

BAŞVURULAR ÜÇ FARKLI LOT ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK:

Lot 1 - Hizmet Sunumu ve Erişim: En kırılgan kadın ve kız çocuklarına yönelik hizmetler ve saha çalışmaları; kamu ve özel sektör ile iş birliği içinde sistem güçlendirme.

Lot 2 - Araştırma, Kanıt Üretimi ve Savunuculuk: Araştırma ve bilgi ürünleri geliştirme, politika önerileri oluşturma ve savunuculuk faaliyetleri.

Lot 3 - Kurumsal Kapasite Geliştirme: STK'ların iç kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalar.

Her lot için başvuru rehberi, proje teklif formu ve bütçe ile mantıksal çerçeve formları hazırlanması gerekiyor.

Başvurular 16 Şubat 2026, saat 18.00'e kadar kabul edilecek.