Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türk müziğinin unutulmaz isimlerini 'Ustalara Saygı' konseriyle andı. Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, Neşet Ertaş, Ayten Alpman, Tanju Okan ve Berkant'ın eserlerinin seslendirildiği konser, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası tarafından düzenlenen 'Ustalara Saygı' konserine Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleşen konserde, Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, Neşet Ertaş, Ayten Alpman, Tanju Okan ve Berkant'ın Türk müziğine damga vurmuş hafızalara kazınan eserleri yeniden hayat buldu.

Umut Özdiken şefliğinde gerçekleşen konserde, Hasan Özer Özbay ve İsmail Tepe'nin düzenlemelerine Ümit Burak Tekinay, Elif Eda Saraçlar ve Hale Ciğer yorumlarıyla unutulmaz şarkılara yeniden hayat verdi.

Salonu dolduran müzikseverler, ustaların şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı. Gecenin sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, bu güzel konser anısına solistlere çiçek takdim etti.