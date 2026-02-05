İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşan Açelya Bingöl'ün 'Evrenler' adlı sergisi, fantastik anlatımı ve güçlü atmosferiyle dikkat çekiyor. 12 Şubat tarihine kadar ziyarete açık olan sergi, izleyicilere hem görsel hem de duygusal bir keşif imkânı sunuyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, sanatın farklı renklerini ve güçlü anlatımlarını toplumla buluşturmaya devam ediyor. Sanatçı Açelya Bingöl'ün 'Evrenler' adlı resim sergisi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde yer alan Hanımeli Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

12 Şubat tarihine kadar ziyarete açık olan sergide, sanatçının hayal gücüyle şekillendirdiği fantastik evrenler, ziyaretçilere hem görsel bir şölen sunuyor hem de duygusal bir keşif imkânı tanıyor.

'MUTLULUĞUNU, NEŞESİNİ GİZLEYEN İNSANLARI NEREDEYSE HİÇ GÖRMÜYORUM'

Eserlerini yağlı boya glaze tekniği ile ürettiğini ifade eden Açelya Bingöl, serginin açılışında yaptığı konuşmada 'Eserlerimi atmosfer içerisinde bütünleştirerek kurgulamayı amaçlıyorum. Yağlı boyada glaze tekniğiyle bu bütünlüğü sağlamaya gayret ediyorum. Benim distopik kitaplara karşı büyük bir hayranlığım var. Günlük hayatta mutluluğun ve neşenin daha çok vurgulandığını düşünüyorum. Buna karşılık üzüntü, korku ve depresif duygular çoğu zaman bastırılıyor ve göz ardı ediliyor. Ben de bu duyguları olabildiğince samimi bir şekilde izleyiciye aktarmayı hedefliyorum. Çünkü neşe ve mutluluk, günlük hayatta zaten sıkça karşılaştığımız ve gizlenmeyen duygular' ifadelerine yer verdi.