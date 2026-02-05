Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'İkinci viyadük projesi son aşamaya gelmiştir ve ödeneği alınmıştır. İnşallah 2026 yılı içerisinde yapımına başlayacağız. Viyadük tamamlanana kadar İkizce'den Adıyaman yoluna bağlanacak alternatif yol çalışmasını da başlatıyoruz' dedi.

MALATYA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla havaalanı kavşağı, İkizce TOKİ imar ve bağlantı yolları, K3 farklı seviyeli kavşağı ve Karayolları Malatya Şube Şefliği'nin toplu açılışının gerçekleştirildiği törende konuşan Başkan Er, 'Malatya küllerinden yeniden ayağa kalktı.

Kalkıyor demiyorum, kalktı. Bu başarı başta Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği olmak üzere bakanlarımızın kararlı desteği ve devletimizin tüm kurumlarının uyumlu çalışmasıyla mümkün olmuştur.

Yeniden yapılanma sürecinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, AFAD'tan sorumlu İçişleri Bakanımıza ve bugün aramızda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza Malatya adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyük bir felaket yaşadık. Ancak biz yalnızca depremin yaralarını sarmıyoruz, yeni bir Malatya inşa ediyoruz' şeklinde konuştu.

'BAKANLIĞIMIZIN KATKILARI SON DERECE KIYMETLİDİR'

İnsanımızın huzurla yaşayabileceği, modern, güvenli ve dirençli bir şehir kurduklarını belirten Başkan Er, 'Aynı zamanda güçlü bir şehir merkezi oluşturuyoruz. Şu an bulunduğumuz İkizce bölgesi, 200 bin nüfusu barındıracak yeni bir merkez haline gelmiştir. Tüm altyapı yatırımları ve sosyal donatılarıyla planlı bir yaşam alanı ortaya çıkmıştır. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın katkıları son derece kıymetlidir' ifadelerini kullandı.

'İKİNCİ VİVADÜK ÇALIŞMALARI 2026 YILI İÇERİSİNDE BAŞLIYOR'

Büyükşehir Belediyesi olarak kentte önemli bir yol çalışması yürüttüklerini dile getiren Başkan Er, 'Kuzey Çevre Yolumuz bitmek üzere. Belediye olarak bizler de Kuzey ve Güney Kuşak yolları ile bağlantı yollarını tamamlayarak bu projeye destek veriyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın uhdesinde yürütülen ikinci viyadük projesi son aşamaya gelmiştir ve ödeneği alınmıştır. İnşallah 2026 yılı içerisinde yapımına başlayacağız. Viyadük tamamlanana kadar oluşabilecek yoğunluğu azaltmak adına İkizce'den Adıyaman yoluna bağlanacak alternatif yol çalışmasını da başlatıyoruz. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte gündeme gelen raylı sistem projemiz için de teşekkür ediyorum. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüzle önemli bir mesafe katettik. Projeler tamamlandığında stratejik bütçe planlamasıyla bu yatırımı hep birlikte hayata geçireceğiz. Ancak en önemlisi, Malatya artık sadece toparlanan değil, geleceğe güçlü şekilde yürüyen bir şehir olmuştur' diye konuştu.