Avrupa şampiyonu unvanına sahip Mardinli kuaför ustası Emrah Bilen, 18-19 Şubat tarihlerinde Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenecek prestijli CMC Dünya Kuaför Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etme gururunu yaşayacak.

MARDİN (İGFA) -Milli takım kapsamında diğer seçkin kuaförlerle birlikte yarışmaya katılacak olan Bilen, Türkiye adına yarışmaktan büyük gurur duyduğunu belirterek, 'Mardinli olarak bu milli takımda yer almak benim için ayrı bir onur. İnşallah güzel bir sonuç alarak dünya şampiyonluğunu ülkemize getireceğiz' dedi.

Türkiye'yi ve Mardin'i dünyaya tanıtma hedefi Kuaförlük mesleğini tutkuyla, inançla ve büyük bir azimle icra ettiğini ifade eden Emrah Bilen, şunları kaydetti: 'Mardin temsilcisi olarak Türkiye'mizi temsil edeceğim. Amacımız, işimizi en iyi şekilde ve hakkıyla yapmaktır. Elimizden gelenin fazlasını ortaya koyarak ülkemizi ve özellikle Mardin'imizi en güzel biçimde dünyaya tanıtmak istiyoruz.'

Daha önce Arnavutluk'ta iki kez Avrupa şampiyonu olan, Türkiye birincilikleri ve ikincilikleri bulunan Emrah Bilen, uluslararası arenada elde ettiği başarılarla tanınıyor.

CMC federasyonunun düzenlediği yarışmalarda milli takımın önemli isimlerinden biri olarak dikkat çeken Bilen, Rusya'daki bu yeni mücadelede de Türkiye'nin gururunu yükseltmeyi hedefliyor. Mardin'in yetiştirdiği yetenekli kuaför, azmi ve yeteneğiyle hem mesleğine hem de ülkesine ilham olmaya devam ediyor.