Zafer Partisi Genel Başkanı Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Anayasa'nın ve Danıştay kararının uygulanmasını istediklerini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Diyarbakır'daki Kürtçe tabelalarla ilgili olarak partisi adına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Özdağ, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzere belediye yöneticileri ve bazı ilçe belediye başkanları hakkında başvuru yapıldığını belirterek, Anayasa'nın 3. maddesinde Türkiye'nin dili olarak Türkçenin açıkça düzenlendiğini söyledi.

'KAMU HİZMETLERİNİN TÜRKÇE GÖRÜLMESİ ZORUNLULUKTUR'

Prof. Dr. Özdağ, belediyelerin 'çok dilli belediyecilik' uygulamalarıyla Türkçe dışındaki dilleri kamu hizmetlerinde öne çıkardığını savunarak, bunun Anayasa'ya ve yasalara aykırı olduğunu ileri sürdü. Danıştay'ın bu konuda daha önce verdiği bir karara da atıfta bulunan Özdağ, 2007 tarihli Sur Belediyesi kararında iki dilli uygulamanın yasaklandığını ve ilgili belediye yönetimi hakkında işlem yapıldığını hatırlattı.

Açıklamasında yargının mevcut hukuki çerçeveyi uygulaması gerektiğini vurgulayan ve şu anda ortada hukuka aykırı bir durum bulunduğunu öne süren Prof. Dr. Ümit Özdağ, bu konuda yargının harekete geçmesi için suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.